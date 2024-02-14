استبعاد هداف أمم إفريقيا من منتخب غينيا الاستوائية بسبب عدم الانضباط
الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 13:26
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد غينيا الاستوائية عقاب ثنائي المنتخب إيميليو نسوي وإبان سالفادور.
إميليو نسوي
النادي : غينيا الاستوائية
نسوي هداف النسخة الماضية من أمم إفريقيا برصيد 5 أهداف قرر الاتحاد استبعاده من المنتخب حتى إشعار آخر.
وتأتي عقوبة نسوي بسبب ارتكابه عدة حلقات من عدم الانضباط قبل البطولة وبعدها.
كما قرر الاتحاد الغيني الستوائي عقوبة إبان سالفادور لاعب المنتخب بعقولة لم تحدد بعد.
وأشار الاتحاد إلى أن سالفادور قد تورط في حادث غير سار استدعى تدخل الشرطة في أبيدجان وتسبب في تأخر عودة المنتخب لبلاده بالإضافة إلى تصدير صورة سيئة عنه.
منتخب غينيا الاستوائية كان قد خرج من دور الـ 16 للبطولة بعد الخسارة من غينيا.
وأهدر نسوي ركلة جزاء في المباراة التي شهدت إقصاء منتخب بلاده.
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