فريق الأفضل في أمم إفريقيا 2023 بدون أي لاعب مصري

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 13:09

كتب : FilGoal

افتتاح أمم إفريقيا كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فريق الأفضل في كأس أمم إفريقيا 2023، ولم يتواجد فيه أي لاعب مصري.

واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي فريق الأفضل والذي جاء معظمه من منتخبات المربع الذهبي.

الفريق ضم 3 لاعبين إيفواريين وثلاثي نيجيري وثنائي جنوب إفريقي وثنائي كونغولي، بالإضافة إلى إيميليو نسوي مهاجم غينيا الاستوائية.

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نسوي حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة برصيد 5 أهداف.

كما اختير إيمرس فاي المدير الفني كوت ديفوار كمدرب لفريق الأفضل في البطولة.

وجاء فريق الأفضل في البطولة على النحو التالي:

حارس مرمى: رونوين ويليامز (جنوب إفريقيا)

الدفاع: أولا آينا (نيجيريا)، جيسلان كونان (كوت ديفوار)، ويليام تروست إيكونج (نيجيريا)، تشانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية).

الوسط: تيبوهو موكوينا (جنوب إفريقيا)، جان ميشيل سيري، فرانك كيسي (كوت ديفوار).

الهجوم: يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، إيميليو نسوي (غينيا الاستوائية).

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يذكر أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر سجل 4 أهداف خلال البطولة.

لكن منتخب مصر ودع البطولة من دور الـ16.

فيما وصل منتخب نيجيريا وكوت ديفوار إلى النهائي.

وحصد منتخب كوت ديفوار اللقب للمرة الثالثة بعدما عاد من الموت وتأهل ضمن أفضل الثوالث.

كوت ديفوار نيجيريا أمم إفريقيا 2023
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