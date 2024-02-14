دوري المحترفين .. صراع الصعود والهبوط في حصاد الجولة الأولى من المرحلة الثانية

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 13:01

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين.

وتضم المرحلة الثانية من دوري المحترفين مجموعتين بواقع مجموعة لتحديد الصاعدين للدوري الممتاز ومجموعة آخرى لتحديد الهابطين للدرجة الأدنى، وتشمل كل مجموعة 10 فرق.

مجموعة الصعود

أخبار متعلقة:
دي بروين: كان بإمكاننا تسجيل المزيد أمام كوبنهاجن مؤتمر أنشيلوتي: دياز عاد من الإعارة أكثر قوة.. وتشواميني يبدو وكأنه لعب مسيرته بالكامل كمدافع مهاجم الجزائر: لن أعتزل في الوقت الحالي أمين عمر: كان لدي دوافع كبيرة في أمم إفريقيا.. وتلقيت اتصالا من صلاح

أقيمت 5 مباريات في مجموعة الصعود في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من دوري المحترفين.

تم تحقيق 4 إنتصارات وتعادل وحيد بين بتروجت وحرس الحدود بهدف لكل فريق.

كما تم تسجيل 9 أهداف منهم 4 أهداف في الشوط الأول و5 أهداف في الشوط الثاني.

وتصدر بتروجت المجموعة برصيد 46 نقطة ثم وادي دجلة وغزل المحلة برصيد 38 نقطة.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة حقق إنتصاره الثالث مع الفريق، وحقق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد الانتصار الثاني على التوالي.

مجموعة تفادي الهبوط

أقيمت 5 مباريات تم تحقيق 3 إنتصارات خارج الأرض وتعادلين

تم تسجيل 5 أهداف، منهم هدفين في الشوط الأول و3 أهداف في الشوط الثاني.

تعرض مصطفى محمد لاعب دكرنس للبطاقة الحمراء.

مصر للمقاصة عاد للانتصارات بعد 7 مباريات بدون تحقيق أي فوز.

النصر للتعدين استمر بدون تحقيق أي إنتصار للمباراة ال15 على التوالي.

هدافو دوري المحترفين

إسماعيل بامبا - بتروجت - 10 أهداف

حسام بركات - بروكسي - 10 أهداف

محمود ممدوح - حرس الحدود -9 أهداف

علي حسين - وادي دجلة - 8 أهداف

القسم الثاني دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين .. 3 انتصارات خارج الأرض تشعل صراع الهبوط مدرب سمنود لـ في الجول: أحد الرعاة أرسل بلطجية للاعتداء عليَّ بعد المباراة الدرجة الثانية ب - صعود نادي 6 أكتوبر بسيناء من الدرجة الثالثة الزمالك يواجه الفيوم وديا استعدادا للإسماعيلي دوري المحترفين - مدرب حرس الحدود لـ في الجول: إيقاف القيد يؤثر علينا.. وانظروا للمحلة الدرجة الثانية ب - الجولة 13.. الترسانة يقترب من حسم الصعود وعودة المنصورة للصدارة خبر في الجول - الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغاني لنادي وي أبرزهم لاعب الزمالك الجديد.. 18 صفقة من القسم الثاني للدوري الممتاز
أخر الأخبار
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى الجزائر 7 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بلوزداد: أعمل على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الهامة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
معين الشعباني يتولى تدريب أحد فرق الدوري المغربي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الأولى: بيريز مدربا جديدا لـ رايو فاييكانو ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد هداف أمم إفريقيا من منتخب غينيا الاستوائية بسبب عدم الانضباط ساعة | كوت ديفوار 2023
فريق الأفضل في أمم إفريقيا 2023 بدون أي لاعب مصري ساعة | كوت ديفوار 2023
دوري المحترفين .. صراع الصعود والهبوط في حصاد الجولة الأولى من المرحلة الثانية ساعة | القسم الثاني
دي بروين: كان بإمكاننا تسجيل المزيد أمام كوبنهاجن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 4 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية