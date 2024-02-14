دوري المحترفين .. صراع الصعود والهبوط في حصاد الجولة الأولى من المرحلة الثانية

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين.

وتضم المرحلة الثانية من دوري المحترفين مجموعتين بواقع مجموعة لتحديد الصاعدين للدوري الممتاز ومجموعة آخرى لتحديد الهابطين للدرجة الأدنى، وتشمل كل مجموعة 10 فرق.

مجموعة الصعود

أقيمت 5 مباريات في مجموعة الصعود في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من دوري المحترفين.

تم تحقيق 4 إنتصارات وتعادل وحيد بين بتروجت وحرس الحدود بهدف لكل فريق.

كما تم تسجيل 9 أهداف منهم 4 أهداف في الشوط الأول و5 أهداف في الشوط الثاني.

وتصدر بتروجت المجموعة برصيد 46 نقطة ثم وادي دجلة وغزل المحلة برصيد 38 نقطة.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة حقق إنتصاره الثالث مع الفريق، وحقق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد الانتصار الثاني على التوالي.

مجموعة تفادي الهبوط

أقيمت 5 مباريات تم تحقيق 3 إنتصارات خارج الأرض وتعادلين

تم تسجيل 5 أهداف، منهم هدفين في الشوط الأول و3 أهداف في الشوط الثاني.

تعرض مصطفى محمد لاعب دكرنس للبطاقة الحمراء.

مصر للمقاصة عاد للانتصارات بعد 7 مباريات بدون تحقيق أي فوز.

النصر للتعدين استمر بدون تحقيق أي إنتصار للمباراة ال15 على التوالي.

هدافو دوري المحترفين

إسماعيل بامبا - بتروجت - 10 أهداف

حسام بركات - بروكسي - 10 أهداف

محمود ممدوح - حرس الحدود -9 أهداف

علي حسين - وادي دجلة - 8 أهداف