دي بروين: كان بإمكاننا تسجيل المزيد أمام كوبنهاجن

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 12:39

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

يؤمن كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي بأن فريقه كان يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف في شباك كوبنهاجن.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان علينا أن نحترم كوبنهاجن كثيرا بعدما لعب الفريق بشكل رائع في مرحلة المجموعات".

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وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد حقا، أعتقد أننا خلقنا العديد من الفرص في الشوط الثاني".

وأكمل البلجيكي "دائمًا ما يكون الهدف المبكر مهما لأنه يجعل الأجواء أقل توترا".

وتابع "كان بإمكاننا تسجيل المزيد، لحسن الحظ في النهاية سجلنا الهدف الثالث".

وواصل "الإصابة أبعدتني لفترة طويلة ولكني سعيد بالعودة لمساعدة الفريق على الفوز في المباريات ومحاولة بذل قصارى جهدي".

وأتم "أشعر بأنني على ما يرام، أعتقد أنني ما زلت بحاجة إلى المزيد من المباريات والدقائق، لم ألعب 90 دقيقة كاملة منذ مدة طويلة".

ووضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كوبنهاجن.

وسجل كيفن دي بروين في الدقيقة (10) وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (45+1) وفيل فودين (90+3) أهداف سيتي، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (34).

واصل كيفن دي بروين تألقه منذ عودته من الإصابة، بعدما سجل هدفه الثالث وصنع 5 أهداف آخرين.

فيما رفع فيل فودين مساهماته مع مانشستر سيتي إلى 25 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

الفتي الذهبي الإنجليزي أصبح أصغر لاعب إنجليزي ولمانشستر سيتي يصل إلى 50 مباراة بدوري الأبطال.

مانشستر سيتي كيفن دي بروين
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