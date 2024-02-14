مؤتمر أنشيلوتي: دياز عاد من الإعارة أكثر قوة.. وتشواميني يبدو وكأنه لعب مسيرته بالكامل كمدافع

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن لاعبه براهيم دياز قد عاد من الإعارة أكثر قوة.

وحقق ريال مدريد الفوز على لايبزج بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير.

وسجل دياز هدف ريال مدريد الوحيد بطريقة رائعة.

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وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا ولكننا خرجنا ببعض المكتسبات مثل أننا دافعنا بشكل جيد رغم الفرص وكنا خطيرين في التحولات وأيضا لونين كان رائعا وقدم أفضل مباراة له والمشاركة تعطيه الثقة".

وتابع "الهدف الملغي؟ أرى أن اللاعب كان متسللا لأنه وقف خلف لونين".

وشدد "التقدم بهدف هو أفضلية بسيطة لنا ولم نكن نفكر في حسم التأهل من هنا، حصلنا على نتيجة جيدة ولكن هناك مباراة إياب في سانتياجو برنابيو".

وأضاف "بعد عودة براهيم دياز من الإعارة رأيته أقوى وشخصيته أفضل، اليوم سجل هدفا رائعا ولكنه تعرض لإصابة لا تبدو عضلية وسنرى ما سيحدث".

وأتم "تشواميني يفهم جيدا ما يحتاجه الفريق ويظهر وكأنه لعب مسيرته بالكامل في الدفاع ونحن نمر من مرحلة الأزمة الحالية بتكاتف الجميع".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء 6 مارس.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي لايبزج
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