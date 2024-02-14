أمين عمر: كان لدي دوافع كبيرة في أمم إفريقيا.. وتلقيت اتصالا من صلاح

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

أمين عمر - أمم إفريقيا

شدد أمين عمر الحكمم الدولي على انه ظهر بمستوى جيد خلال منافسات أمم إفريقيا سببب امتلاكه دوافع كبيرة منها التواجد في كأس العالم المقبلة.

وخاض أمين عمر 4 مباريات في أمم إفريقيا، منها 3 مباريات كحكم رئيسي ومباراة وحيدة كحم رابع.

وقال أمين عمر عبر "القناة الأولى": "كان لدي دوافع كبيرة للظهور بمستوى جيد خلال بطولة إفريقيا. تلقيت الإشادة من باتريس موتسيبي رئيس كاف عقب مباراة الافتتاح".

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وكشف " تلقيت اتصالا من محمد صلاح قال لي خلاله "شرفتونا" واستمروا علي هذا المستوي المشرف والرائع ".

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة حفل تكريم للحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الظهور الجيد في البطولة.

وأدار الحكام المصريين عدد من المباريات أهمها مباراة الافتتاح والدور قبل النهائي والنهائى ممثلا فى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وضمت قائمة الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا 7 حكام وهم : أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيدييو.

وحقق منتخب كوت ديفوار بقب كاس الأمم الإفريقية عقب الفوز على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية

كأس الأمم الإفريقية أمين عمر
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