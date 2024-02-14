جوارديولا: اسألوا بايرن ومانشستر يونايتد عن مدى صعوبة الفوز على كوبنهاجن

استشهد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنتائج كبار أوروبا ضد كوبنهاجن ليوضح مدى قوة الفوز على الفريق الدنماركي.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعلم مدى صعوبة تحقيق الفوز على فريق مثل كوبنهاجن، اسألوا بايرن ميونيخ وجالاتا سراي ومانشستر يونايتد كم هو صعب".

وأضاف "وظيفتي هي تحذير اللاعبين وإخبارهم بنقاط القوة والضعف في المنافس، تصرفنا بشكل صحيح على مدار اللقاء، وكان الجميع في أعلى مستوى".

وأكمل "نأمل أن نتمكن من اتخاذ الخطوة التالية والوصول إلى ربع النهائي".

وتابع "الهدف الثالث سيساعدنا كثيرًا في إدارة مباراة الإياب بشكل أفضل".

ووضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كوبنهاجن.

وسجل كيفين دي بروين في الدقيقة (10) وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (45+1) وفيل فودين (90+3) أهداف سيتي، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (34).

واصل كيفين دي بروين تألقه منذ عودته من الإصابة، بعدما سجل هدفه الثالث وصنع 5 أهداف آخرين.

فيما رفع فيل فودين مساهماته مع مانشستر سيتي إلى 25 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

الفتي الذهبي الإنجليزي أصبح أصغر لاعب إنجليزي ولمانشستر سيتي يصل إلى 50 مباراة بدوري الأبطال.

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