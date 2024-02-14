جوارديولا: اسألوا بايرن ومانشستر يونايتد عن مدى صعوبة الفوز على كوبنهاجن

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

استشهد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بنتائج كبار أوروبا ضد كوبنهاجن ليوضح مدى قوة الفوز على الفريق الدنماركي.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعلم مدى صعوبة تحقيق الفوز على فريق مثل كوبنهاجن، اسألوا بايرن ميونيخ وجالاتا سراي ومانشستر يونايتد كم هو صعب".

أخبار متعلقة:
بثلاثية في كوبنهاجن ورقم قياسي لـ فودين.. مانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي عودة بانتصار من ألمانيا.. رائعة دياز تهدي ريال مدريد الفوز على لايبزج ناصر ماهر: تعبت من أجل الانضمام للزمالك.. وأشكر شيكابالا الإسماعيلي يطلب عدم إذاعة مباراة الزمالك

وأضاف "وظيفتي هي تحذير اللاعبين وإخبارهم بنقاط القوة والضعف في المنافس، تصرفنا بشكل صحيح على مدار اللقاء، وكان الجميع في أعلى مستوى".

وأكمل "نأمل أن نتمكن من اتخاذ الخطوة التالية والوصول إلى ربع النهائي".

وتابع "الهدف الثالث سيساعدنا كثيرًا في إدارة مباراة الإياب بشكل أفضل".

ووضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كوبنهاجن.

وسجل كيفين دي بروين في الدقيقة (10) وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (45+1) وفيل فودين (90+3) أهداف سيتي، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (34).

واصل كيفين دي بروين تألقه منذ عودته من الإصابة، بعدما سجل هدفه الثالث وصنع 5 أهداف آخرين.

فيما رفع فيل فودين مساهماته مع مانشستر سيتي إلى 25 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

الفتي الذهبي الإنجليزي أصبح أصغر لاعب إنجليزي ولمانشستر سيتي يصل إلى 50 مباراة بدوري الأبطال.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
بيلد: بايرن يواجه خطر الحرمان من جماهيره في دوري الأبطال ساري: الجحيم ينتظرنا في ألمانيا توخيل: أعتقد أن بايرن ميونيخ خسر المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. فوز بثنائية انتهت أبطال أوروبا – لاتسيو (1)-(0) بايرن.. خسارة البافاري
أخر الأخبار
نقل مباريات الهلال في الدوري السعودي إلى المملكة أرينا 17 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر - انطلاق مؤتمر تقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر 22 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأسود أمام شباب بلوزداد 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير: إدارة الوداد ترفض استقالة البنزرتي 48 دقيقة | الوطن العربي
الكشف عن موقف براهيم دياز من المشاركة أمام رايو ساعة | الدوري الإسباني
بيلد: بايرن يواجه خطر الحرمان من جماهيره في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي: زياد كمال سيكون أحد لاعبي الزمالك المميزين.. وسبب رفض بيع كالوشا ساعة | الدوري المصري
مهاجم الجزائر يتدرب مع أجاكسيو.. والنادي يوضح موقفه من ضمه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 2 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما