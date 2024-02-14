ناصر ماهر: تعبت من أجل الانضمام للزمالك.. وأشكر شيكابالا

شدد ناصر ماهر لاعب الزمالك على أن صفقة انتقاله للفريق الأبيض لم تكن سهلة ومرت بالكثير من التعثرات قبل إتمامها.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك ضم ناصر ماهر قادما من مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ماهر عبر قناة MBC مصر: "سعيد بوجودي في نادي الزمالك لأنه كيان كبير وأي حد يتشرف بالانضمام إليه وسعيت للوجود في الزمالك".

وواصل "صفقة انتقالي للزمالك لم تكن سهلة على الإطلاق ولم تحسم بشكل سريع وحتى يوم 30 يناير كنا نحاول إتمامها وكان لدي إصرار كبير على الانضمام للزمالك وتعبت من أجل تلك الخطوة وسعيت واجتهدت للوصول لتلك المرحلة وأن أصل للزمالك لأنه يضيف لأي لاعب".

وأكمل "تعرضت لضغوطات من أجل عدم الانضمام للزمالك من بعض الناس حولي والأمر لم يكن سهلا كما يراه الجميع من حولي وعقب انتهاء الصفقة أخبروني إن الصفقة توقفت ولكنني أصررت على إتمامها حتى النهاية".

وتابع "لا أريد أن أقول إنني تعرضت للظلم في الأهلي ولكن علاقتي بالنادي انتهت قبل 3 سنوات وفي الفترة الماضية كنت منتمي لنادي مودرن فيوتشر ثم اتخذت قرار اللعب في الزمالك".

وكشف "عندما عدت للأهلي من سموحة كنت أفضل صانع ألعاب في مصر بالأرقام ولكن عدت وفوجئت لأنني لم أشارك تماما ولكن الأمر كان يتعلق بالمدرب وكنت أرى أنني يجب أن أحصل على معاملة أفضل".

وأجاب "حزين بسبب الأهلي؟ لا أنا سعيد بتواجدي في الزمالك".

وأردف "الزمالك فاوضني أكثر من مرة ولكن الصفقة لم تتم في السابق وإيقاف القيد سبب مشكلة في وقت سابق أيضا حتى تحدث معي مجلس الإدارة الجديد ولم أفكر في الأمر من الأساس ووقعت العقود دون النظر إلى المقابل المادي ولم أكن أعرف ما سأحصل عليه، أحمد سليمان سألني على المبلغ الذي أريده وقلت له أريد اللعب في الزمالك".

وشدد "أعجبت بجماهير الزمالك قبل الانضمام إليه بسبب شكلهم في الملعب ولعبت أفضل مبارياتي ضد الزمالك بسبب تواجد جماهيره والمتعة التي كنت أشعر بها بسببهم".

وأضاف "قبل أول مران لحسام حسن مع مودرن فيوتشر أخبرته إنني أريد اللعب في الزمالك ورده كان إنه لن يقف في طريقي لأن تلك كانت رغبتي".

وتابع "أثناء تواجدي بالأهلي شعرت إنني قد ألعب للزمالك يوما ما لأن والدي كان مشجع للزمالك وكان أفضل شخص في حياتي ولو كان معي الآن متأكد أنه كان ليشعر بالسعادة ووجوده جعلني أكتشف أن كل زملكاوي يفهم في الكرة بشكل كبير".

وواصل "تقديم أوراق اعتمادي للزمالك ليس سهلا والصفقات الجديدة أتت للإضافة مع اللاعبين القدامى ومن أجل إسعاد الجماهير التي تأتي كل مباراة لدعمنا بغض النظر عن الظروف لذلك هدفي هو العمل بجد من أجل أن يشعر هؤلاء الناس بالسعادة".

وشدد "أثناء رحيلي عن الأهلي لم أكن سأنتقل إلى مودرن فيوتشر وكان هناك مفاوضات مع بيراميدز وأحببت التواجد هناك ولكن قال مسؤول في النادي قال لي لن تلعب أنت وعبد الله السعيد في فريق واحد وأننا لن نوافق على انتقالك إلى هناك لتقوية المنافس ولذلك فشلت الصفقة والآن بعد فترة أصبحنا زميلين في الزمالك".

وأكمل "أشكر شيكابالا على كل كلمة قالها في حقي لإدارة الزمالك لأنهم طلبوا رأيه في التعاقد معي".

وأضاف "حاليا هناك أندية تملك نجوم ولكن لا تملك أساطير، ولكن الزمالك لديه أساطير مثل شيكابالا وعبد الشافي وعبد الله السعيد الذين وصلوا إلى سن يسمح بإطلاق ذلك اللقب عليهم ولكن الأهلي لديه نجوم ولاعبين كبار أيضا".

وتابع "أكن لجماهير الأهلي كل الاحترام وسبق وأن أظهروا لي الحب بشكل كبير ومن النادر أن يجتمع على الإشادة بك جماهير أفضل فريقين بالوطن العربي".

وأتم "أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك لأنه شخصية مختلفة".

وسيلعب ناصر ماهر أول مبارياته بقميص الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل في الدوري المصري.