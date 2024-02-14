مواعيد مباريات الأربعاء 14 فبراير - الدوري المصري وأبطال أوروبا ورونالدو في آسيا

تُستكمل اليوم مباريات ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما تُلعب 3 مباريات في الدوري المصري الممتاز.

فيما تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا، إذ يلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو أمام مواطنه الفيحاء في دور الـ16.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

المقاولون العرب × إنبي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الاتحاد × طلائع الجيش.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

زد × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

لاتسيو × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد .. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

الفيحاء × النصر.. 8:00 مساء - SSC 1 وبي إن سبورتس AFC

ناساف كارشي × العين .. 4:00 - SSC I