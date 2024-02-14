الإسماعيلي يطلب عدم إذاعة مباراة الزمالك

الأربعاء، 14 فبراير 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن النادي الإسماعيلي طلبه بعدم إذاعة مباراة الزمالك المقبلة في الدوري لعدم حصوله على مستحقاته المالية لدى الشركة الراعية.

وأصدر الإسماعيلي بيانا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدم بث مباريات الفريق في الدوري المصري بدء من مباراة الزمالك المقرر إقامتها على ملعب الإسماعيلي".

وأضاف "وذلك لإخلال الشركة ببنود التعاقد وعدم الالتزام بسداد مستحقات النادي بالإضافة لعدم السماح بوضع إعلانات الشركة خلال مباريات الفريق بملعبه لنفس السبب".

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ويلعب الإسماعيلي اليوم الأربعاء ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 12 من الدوري.

ثم يلتقي مع الزمالك يوم 19 فبراير في الجولة 13 من الدوري على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

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