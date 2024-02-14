بثلاثية في كوبنهاجن ورقم قياسي لـ فودين.. مانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي

وضع مانشستر سيتي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على كوبنهاجن.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه كوبنهاجين بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وسجل كيفين دي بروين في الدقيقة (10) وبيرناردو سيلفا في الدقيقة (45+1) وفيل فودين (90+3) أهداف سيتي، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة (34).

واصل كيفين دي بروين تألقه منذ عودته من الإصابة، بعدما سجل هدفه الثالث وصنع 5 أهداف آخرين.

فيما رفع فيل فودين مساهماته مع مانشستر سيتي إلى 25 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن.

الفتي الذهبي الإنجليزي أصبح أصغر لاعب إنجليزي ولمانشستر سيتي يصل إلى 50 مباراة بدوري الأبطال.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي، وأرسل ناثان أكي تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها كيفين دي بروين برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأرسل بيرناردو سيلفا تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها روبن دياش براسية ولكن تصدى لها الحارس جرابارا ثم تابعها أكي بتسديدة مرت لخارج الملعب.

ومرر فودين الكرة لكيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة لتمر أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك في الدقيقة العاشرة.

وجاء رد كوبنهاجن عن طريق ماجنوس ماتسون الذي أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أقصة الزاوية اليسرى لداخل الشباك في الدقيقة 34.

ومن تمريرة بينية لكيفين دي بروين نجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني في شباك كوبنهاجن.

وحاول كوبنهاجن تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني واهدر ماتسون فرصة تسجيل التعادل بعد ضربة رأسية خطيرة.

وقضى فيل فودين على آمال كوبنهاجن في تسجيل التعادل وسجل الهدف الثالث بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.