كرة يد - قبل قمة الدوري.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة قبل النهائية

حقق فريقا الأهلي والزمالك الانتصار على كل من طلائع الجيش والبنك الأهلي على الترتيب.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للمنافس على لقب الدوري وقبل النهائية.

وواصل الأهلي عروضه القوية وتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 33-23.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوزعلى البنك الأهلي بنتيجة 36-25.

بينما تغلب الجزيرة على سبورتنج 28-27 بعد اللجوء لرميات الترجيح، وأخيرا حقق هيليوبوليس فوزه على سموحة 28-27.

وتشهد الجولة المقبلة قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة في تمام الخامسة من مساء الجمعة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام المرحلة الثانية وقبل النهائية من المنافسة على اللقب بمشاركة ثمانية فرق ذهابا وإيابا والتي تختتم يوم 5 أبريل المقبل.

ويصعد أول وثاني الترتيب للمنافسة على اللقب بنظام Best of 3.

ويأتي الترتيب حتى الآن كالآتي:

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 15 نقطة

3- البنك الأهلي 11 نقطة

4- الجزيرة 9 نقاط

5- سبورتنج 9 نقاط

6- هيليوبوليس 7 نقاط

7- طلائع الجيش 5 نقاط

8- سموحة 1 نقطة