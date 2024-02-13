عودة بانتصار من ألمانيا.. رائعة دياز تهدي ريال مدريد الفوز على لايبزج

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 23:58

كتب : عمرو عبد المنعم

براهيم دياز

قاد براهيم دياز فريقه ريال مدريد للفوز على آر بي لايبزج الألماني بهدف دون رد ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعاد ريال مدريد من ألمانيا بالفوز على لايبزج في ملعب ريد بول أرينا، وذلك قبل لقاء العودة يوم 6 مارس في ملعب سنتياجو برنابيو.

وكانت المباراة هي رقم 200 للبرازيلي رودريجو مع ريال مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 50 هدفا وقدم 36 تمريرة حاسمة.

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وصف المباراة

بدأت المباراة بفرصة خطيرة لأصحاب الأرض وهدف سجله بنيامين سيسكو بضربة رأسية في الدقيقة 2.

لكن الحكم انتظر وألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت محاولات لايبزج وسدد سيسكو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أندري لونين تصدى لها ببراعة.

ورد ريال مدريد وسدد توني كروس كرة قوية من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس بيتر جولاشي أمسك بها بثبات.

وانطلق فينيسيوس من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أرضية تابعها رودريجو بتسديدة لكن الكرة ذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني سجل ريال مدريد هدف التقدم مبكرا الذي جاء بقدم براهيم دياز في الدقيقة 49.

وجاء الهدف بمجهود فردي وتوغل من دياز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى على يمين الحارس بطريقة رائعة مسجلا هدف فوز الملكي.

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وأهدر رودريجو فرصة الهدف الثاني بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة بعيدا.

وتوغل فينيسيوس داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة أرضية اصطدمت في القائم مهدرا فرصة الهدف الثاني.

وكاد لايبزج أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء عن طريق حيدرا لكن لونين تصدى لها ببراعة.

واستمرت محاولات لايبزج لإحراز التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد.

ريال مدريد لايبزج دوري أبطال أوروبا
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