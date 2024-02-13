قبل مباراتي إفريقيا.. في الجول يكشف موقف الثلاثي تاو وكريستو ووسام

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 23:45

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي

يستأنف الأهلي مبارياته مجددا يوم الجمعة بمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

محمد الضاوي

النادي : الأهلي

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي يوم 23 أمام فريق ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويعاني الأهلي خلال الفترة الحالية من الإصابات وسط شكوك حول موقف المصابين من مواجهتي إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني قد تم تجهيزه من أجل المشاركة في مواجهة ميدياما الغاني.

وتعرض وسام أبو علي إلى إصابة بشد في العضلة الخلفية خلال فترة التوقف الدولي.

وحاول وسام أبو علي اللحاق بمواجهة شباب بلوزداد، لكنه بات جاهزا لمباراة ميدياما.

أما بيرسي تاو فيعاني من حالة إجهاد شديدة بسبب مشاركته مع جنوب إفريقيا في أمم إفريقيا.

وغاب تاو عن مواجهة جنوب إفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بسبب حالة الإجهاد.

وخرج تاو من حسابات كولر أمام شباب بلوزداد بينما سيتم تجهيزه لمحاولة اللحاق بمباراة ميدياما.

ونفى مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عن تعرض محمد الضاوي كريستو لشد قوي في العضلة الخلفية.

وأشار المصدر إلى أن كريستو يعاني من شد خفيف ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ويسير بشكل جيد.

ومن المقرر حسم موقف كريستو من مواجهة ميدياما خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

الأهلي بيرسي تاو كريستو وسام أبو علي
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