بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 23:41

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج

تأكد غياب أليو ديانج لاعب الأهلي عن مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعاني ديانج من إصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية.

وكشف مصدر من الأهلي تفاصيل إصابة ديانج، وهل يحتاج اللاعب لتدخل جراحي كما يشير البعض في الوقت الحالي أم لا.

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وقال المصدر لـFilGoal.com: "ديانج يعاني من آلام في الركبة وخضع لفحص طبي عادي وكذلك بالأشعة التي لم تظهر نتائجها بالكامل حتى الآن لأن بعض منها بالرنين المغناطيسي".

وأضاف "منذ عدة أيام تقرر خضوع ديانج لبرنامج تأهيلي عبارة عن جلسات علاج طبيعي وتقويات ولذلك فضل الجهاز الطبي عدم مشاركته في التدريبات واستبعاده من مباراة شباب بلوزداد".

وأردف "بمراجعة تاريخ إصابات ديانج تبين أنه خضع لجراحة في الرباط الصليبي قبل تعاقد الأهلي معه تجعله يشعر في بعض الأوقات بآلام في الركبة، وكذلك يتغير شكل الركبة عن وضعها المعتاد في الأشعة لكنها لا تمثل أي مضاعفات ولا تمنعه من المشاركة أو تستوجب التدخل الجراحي".

وأتم تصريحاته "هناك اطمئنان كبير على حالة ديانج من قبل الجهاز الطبي في الأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

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