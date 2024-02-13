كرة سلة - استبعاد إيهاب أمين من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - مصر ضد مونتجرو - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة استبعاد إيهاب أمين من قائمة المنتخب بسبب الإصابة.

وكان إيهاب أمين ضمن قائمة منتخب مصر في البطولة الدولية الودية بقطر.

وكشف الاتحاد المصري "استبعاد إيهاب أمين لاعب منتخبنا من قائمة المنتخب في البطولة الدولية الودية بسب آلام في الكتف".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج قبل مواجهة ختام الدور الأول كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري سلة - خبر في الجول.. الزمالك يتمم الاتفاق لضم بهاء رمضان لاعب مصر للتأمين وشقيقه الأصغر

وتابع "اللاعب يواصل التأهيل في القاهرة لحين عودة المنتخب من قطر".

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري والمقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مجموعة مصر والتي تضم كل من مصر وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى ومدغشقر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - أحمد أبو العلا "بيبو" - كريم حاتم - أحمد ياسر ريحان - مروان سرحان - أنس أسامة - معاذ أيمن - إيهاب أمين - مهاب ياسر - باتريك يوسف - هيثم كمال - خالد عبد الناصر - يوسف رفعت - سيف قيدار - يوسف شحاتة - يوشف شوشة - عمر طارق.

وذلك قبل استبعاد إيهاب أمين بسبب آلام في الكتف.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة قد أعلن عن التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الشهر الماضي.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر السابق كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.

وكانت آخر محطات رودل قيادة فريق الاتحاد السكندري الموسم الماضي.

منتخب مصر كرة سلة إيهاب أمين رودل
نرشح لكم
كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج قبل مواجهة ختام الدور الأول كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري انتهت كرة سلة - الاتحاد (78)-(84) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز أحمر سلة - خبر في الجول.. الزمالك يتمم الاتفاق لضم بهاء رمضان لاعب مصر للتأمين وشقيقه الأصغر سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم لاعب فريق الشباب بسموحة NBA - دونتشيتش يسجل 73 نقطة ويعادل رابع أفضل رقم في التاريخ كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة
أخر الأخبار
الإسماعيلي يطلب عدم إذاعة مباراة الزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
بثلاثية في كوبنهاجن ورقم قياسي لـ فودين.. مانشستر سيتي يضع قدما في ربع النهائي 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - قبل قمة الدوري.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من المرحلة قبل النهائية 42 دقيقة | كرة يد
عودة بانتصار من ألمانيا.. رائعة دياز تهدي ريال مدريد الفوز على لايبزج 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل مباراتي إفريقيا.. في الجول يكشف موقف الثلاثي تاو وكريستو ووسام ساعة | الدوري المصري
بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - استبعاد إيهاب أمين من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة ساعة | كرة سلة
كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في أولى جولات تصنيف دور الـ 8 بالدوري ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 3 إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول حقيقة عدم المشاركة في الدورة الودية 4 الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم تعيين مترجم لجوميز