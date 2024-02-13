كرة سلة - استبعاد إيهاب أمين من قائمة منتخب مصر بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة استبعاد إيهاب أمين من قائمة المنتخب بسبب الإصابة.

وكان إيهاب أمين ضمن قائمة منتخب مصر في البطولة الدولية الودية بقطر.

وكشف الاتحاد المصري "استبعاد إيهاب أمين لاعب منتخبنا من قائمة المنتخب في البطولة الدولية الودية بسب آلام في الكتف".

وتابع "اللاعب يواصل التأهيل في القاهرة لحين عودة المنتخب من قطر".

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري والمقرر إقامتها في مصر.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر مجموعة مصر والتي تضم كل من مصر وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى ومدغشقر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

عمرو الجندي - أحمد عادل دولا - أحمد أبو العلا "بيبو" - كريم حاتم - أحمد ياسر ريحان - مروان سرحان - أنس أسامة - معاذ أيمن - إيهاب أمين - مهاب ياسر - باتريك يوسف - هيثم كمال - خالد عبد الناصر - يوسف رفعت - سيف قيدار - يوسف شحاتة - يوشف شوشة - عمر طارق.

وذلك قبل استبعاد إيهاب أمين بسبب آلام في الكتف.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة قد أعلن عن التعاقد مع الألماني هنريك رودل لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الشهر الماضي.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبدأ رودل مسيرته الاحترافية كلاعب في عام 1993 وشارك مع بلاده في أولمبياد 92 وحصد لقب أوروبا في 93.

واعتزل رودل اللعب عام 2004.

وسبق لرودل قيادة منتخب ألمانيا لمدة أربع سنوات وتأهل بالمنتخب إلى أولمبياد طوكيو 2021.

وعمل روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر السابق كمساعد لرودل مع منتخب ألمانيا.

وكانت آخر محطات رودل قيادة فريق الاتحاد السكندري الموسم الماضي.