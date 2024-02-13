كرة طائرة - فوز الأهلي والزمالك في أولى جولات تصنيف دور الـ 8 بالدوري

حقق فريقا الأهلي والزمالك الفوز في أولى جولات تصنيف دور الـ 8 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مرحلة التصنيف بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يفوز بالمرحلة.

وتقام منافسات الجولة الثانية غدا الأربعاء بمواجهات بين نفس الفرق.

وتغلب الأهلي على إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجح الزمالك حامل اللقب في تحقيق الفوز على بتروجت.

وحقق سبورتنج الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما خطف الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتصنف الفرق الأربعة الفائزة من مجموع المباراتين في كل مجموعة تصنف في المستوى الأول، بينما الفرق الخاسرة ضمن المستوى الثاني.

وتُلعب جميع مباريات مرحلة التصنيف على صالة حسن مصطفى.

وتقام يوم الخميس 15 فبراير الجاري قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل بنظام خروج المغلوب من ربع النهائي.