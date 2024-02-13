الليبي الأغلي في التاريخ.. بشكتاش يفعل بند شراء المصراتي
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 22:40
كتب : FilGoal
أعلن بشكتاش تفعيل بند شراء الليبي المعتصم بالله المصراتي.
وانضم المصراتي إلى بشكتاش حنى نهاية الموسم الجاري معارا من سبورتنج براجا البرتغالي.
وكشف بشكتاش عن التعاقد بشكل نهائي مع المصراتي مقابل تسديد 11 مليون يورو قيمة بند أحقية الشراء.
وأوضح النادي التركي أن المصراتي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2027.
وبات المصراتي أغلى لاعب ليبي في التاريخ بعدما تخطى أحمد بن علي الذي انتقل من بيسكارا إلى كروتوني مقابل 2.5 مليون يورو في يناير 2018 ويلعب حاليا قي صفوف باري.
المصراتي لاعب الوسط صاحب الـ27 عاما شارك مع منتخب بلاده خلال 40 مباراة دولية وسجل هدفين.
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