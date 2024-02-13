كرة سلة - انتصار سيدات الأهلي وسبورتنج قبل مواجهة ختام الدور الأول

واصل فريقا سيدات الأهلي وسبورتنج انتصاراتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الترتيبية لدوري سوبر السيدات.

ويتقاسم فريقا سيدات الأهلي وسبورتنج صدارة المسابقة بـ 12 نقطة لكل منهما.

وتختتم منافسات الدور الأول بمواجهة قمة بين الأهلي وسبورتنج في الجولة السابعة مساء السبت المقبل.

وتغلبت سيدات الأهلي على سموحة بنتيجة 90-62، بينما فاز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 80-75.

ويتقاسم فريقا الجزيرة وهيليوبوليس المركزين الثالث والرابع برصيد 9 نقاط لكل منهما.

بينما الاتحاد السكندري بعد انتصاره على الزهور رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس متفوقا بفارق النقاط عن سموحة.

بينما فريقا مصر للتأمين والزهور في المركزين السابع والثامن برصيد 7 نقاط.

وتختتم منافسات الدور الأول يوم السبت المقبل.

وعقب انتهاء المرحلة الترتيبية يلعب صاحب المركز الأول أمام الثامن ثم الثاني ضد السابع بتلك الطريقة.