الجزائري غيتان يكشف سبب فشل انتقاله لـ بنفيكا

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

رفيق غيتان - الجزائر

كشف الجزائري رفيق غيتان سبب فشل انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي.

وكان غيتان لاعب إشتوريل البرتغالي قريبا من الانتقال إلى بنفيكا قبل فشل الصفقة في المراحل الأخيرة.

وقال غيتان عبر موقع "لا جازيتا دوفيناك": "المفاوضات مع بنفيكا وصلت لمراحل متقدمة ولكنن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة".

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وأوضح "كان من المفترض أن تتم الصفقة، لكن لم يحدث ذلك، هذه هي كرة القدم. أعلم إمكانياتي جيدا، وما أستطيع القيام به".

وأتم "الدوري الإسباني يتناسب مع طريقة لعبي. لكن أهم شيء هو أن أنال أكبر وقت من اللعب".

الجناح الجزائري صاحب الـ24 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وسبق لغيتان اللعب في أندية لوهافر وماريتيمو واستاد رين قبل استقراره ضمن صفوف إشتوريل منذ صيف 2023.

بنفيكا إشتوريل
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