محمد عبد الواحد مدرب.. اتحاد الكرة يكشف تشكيل جهاز منتخب مصر

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن - مجلس اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل جهاز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

وشهد تشكيل جهاز منتخب مصر تواجد محمد عبد الواحد كمدرب.

وتقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

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وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر كالآتي:

مدير المنتخب: إبراهيم حسن

مدرب عام: طارق سليمان

مدرب: محمد عبد الواحد

مدرب حراس مرمى: سعفان الصغير

مدرب أحمال: البرازيلي مانويل باريونوفو

مدير إداري: وليد بدر

واستمرار الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا، والجهاز الإداري.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتقرر إقامة مؤتمر صحفي خاص بتقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا براتب 3 أشهر، أي 600 ألف يورو.

وبينما أعلن اتحاد الكرة إسناد مهمة المدرب العام إلى محمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، تغير المسار وتم الإعلان رسميا عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا جديدا للفراعنة.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

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