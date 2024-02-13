الثالث على التوالي.. التعادل يحسم مواجهة سموحة أمام البنك الأهلي

حسم التعادل مواجهة سموحة أمام البنك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

ورفع سموحة رصيده إلى 17 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس، بينما البنك الأهلي في المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط من 12 مباراة.

وافتتح ياو أنور التسجيل للبنك الأهلي في الشوط الأول، بينما خطف حسام حسن التعادل لسموحة في الوقت القاتل.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام إنبي في الجولة 12، بينما البنك الأهلي يواجه زد.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهدف مبكر عن طريق حسام حسن من هجمة مرتدة في الدقيقة الرابعة قبل أن يلغيه حكم اللقاء بداعي التسلل.

وسيطر البنك الأهلي في الشوط الأول لكن دون فاعلية حقيقية في أول نصف ساعة.

وافتتح ياو أنور التسجيل برأسية في الدقيقة 35 من ركنية ليسجل أولى أهدافه مع البنك الأهلي.

وسيطر سموحة على الشوط الثاني بحثا عن التعادل بينما تراجع البنك الأهلي.

وخطف حسام حسن التعادل برأسية في الدقيقة 86.

وكاد حسام حسن أن يقتل المباراة في الدقيقة 88 بهدف جديد لكن تألق أبو جبل ومنع تقدم سموحة.

التعادل الثالث

حسم التعادل مواجهة سموحة أمام البنك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي.

ويعتبر ذلك التعادل السادس في تاريخ مواجهات الفريقين بين ثماني مواجهات سابقة.

وانتهت مواجهتا سموحة والبنك الأهلي الموسم الماضي في الدوري بالتعادل 1-1 بالدور الأول و2-2 والدور الثاني.

وحافظ البنك الأهلي على سجله بدون هزيمة في المباراة الثالثة على التوالي بعد سلسلة هزائم، لكنه تعادل لأول مرة هذا الموسم.

وحقق البنك الأهلي الفوز في 3 مباريات بينما خسر 8 مرات.

بينما سموحة، نجح في الحفاظ على سجله بدون هزيمة للمباراة الخامسة على التوالي.

وتعادل سموحة للمرة الخامسة هذا الموسم بين 11 مباراة خاضهم الفريق.