تشكيل أبطال أوروبا – هالاند ودي بروين أساسيان أمام كوبنهاجن
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين في تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ويجلس خوليان ألفاريز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – لويس دياز – ناثان أكي
الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا
الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليش
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 مارس المقبل في ملعب الاتحاد.
نرشح لكم
بيلد: بايرن يواجه خطر الحرمان من جماهيره في دوري الأبطال ساري: الجحيم ينتظرنا في ألمانيا توخيل: أعتقد أن بايرن ميونيخ خسر المباراة لكن لست واثقا أن لاتسيو فاز بها كين: نمر بأسبوع صعب.. ظهرنا بطاقة وثقة أقل ضد لاتسيو ثنائية مبابي وباركولا تهدي باريس سان جيرمان انتصارا على ريال سوسيداد طرد يقلب المباراة.. لاتسيو ينتصر على بايرن والحسم في ألمانيا انتهت أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2) (0) سوسيداد.. فوز بثنائية انتهت أبطال أوروبا – لاتسيو (1)-(0) بايرن.. خسارة البافاري