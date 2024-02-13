تشكيل أبطال أوروبا – هالاند ودي بروين أساسيان أمام كوبنهاجن

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين في تشكيل فريقه لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويجلس خوليان ألفاريز على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – لويس دياز – ناثان أكي

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليش

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 مارس المقبل في ملعب الاتحاد.