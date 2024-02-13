رمضان صبحي والثنائي الجديد.. يورتشيتش يعلن قائمته الأولى مع بيراميدز لمواجهة زد

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 20:42

كتب : بسام أبوبكر

كرونوسلاف يورسيتش - المدير الفني بيراميدز

تواجد رمضان صبحي ومحمود زلاكة ومروان حمدي ضمن قائمة كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز تحضيرا لمواجهة زد.

وانضم زلاكة لصفوف بيراميدز في الانتقالات الشتوية، فيما تعاقد مع مروان حمدي قادما من المصري.

وأعلن يورتشيتش قائمة بيراميدز لمواجهة زد في إطار لقاءات الجولة 12 من الدوري.

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ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطيتن عن زد المتصدر.

رمضان صبحي بيراميدز زد
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