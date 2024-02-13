خبر في الجول - الإسماعيلي ينتظر وصول بطاقة الكونغولي بونكيكا

ينتظر الإسماعيلي وصول بطاقة الكونغولي مويز بونكيكا لقيده تحت السن.

ونجح الإسماعيلي في حل أزمة إيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإسماعيلي حصل على موافقة الإتحاد الكونغولي بشأن تسجيل اللاعب في قائمة الفريق.

فيما أوضح عبدالله عبدالهادي وكيل اللاعب أن البطاقة الدولية الخاصة بمويز بونكيكا ستصل خلال 48 ساعة وبعدها يحق للاعب المشاركة مع الإسماعيلي خلال مباريات الدوري.

مويز مواليد 2005، وكان يلعب بأحد أكاديميات الكونغو، وتم وضع اللاعب تحت الإختبار خلال الفترة الماضية.

وطالب إيهاب جلال بانضمام اللاعب للفريق الأول بالإسماعيلي بعد ظهور بشكل جيد خلال فترة الاختبار.