تشكيل أبطال أوروبا – دياز يقود هجوم ريال مدريد ضد لايبزج.. وغياب بيلينجهام
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 20:19
كتب : FilGoal
يقود براهيم دياز هجوم فريقه ريال مدريد في مواجهة آر بي لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا.
براهيم دياز
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد لايبزج في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب ريد بول أرينا.
ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد باللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات.
ويغيب جود بيلينجهام عن ريال مدريد في المباراة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: أندري لونين
الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي
الوسط: فيدي فالفيردي – توني كروس – إدوارد كامافينجا
الهجوم: رودريجو – براهيم دياز – فينيسيوس
وتقام مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو.
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