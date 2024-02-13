رجل مباراة الجونة والمصري: كنا نستحق الفوز.. وحقيقة طلب الزمالك قطع إعارتي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

أحمد محمود لاعب الجونة

يرى أحمد محمود مدافع الجونة أن فريقه كان الأحق بنقاط مواجهة المصري في افتتاح الجولة 12 من مسابقة الدوري.

أحمد محمود

النادي : الجونة

الجونة

وحصل أحمد محمود على جائزة رجل المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وسجل مدافع الجونة هدف الافتتاح.

وقال أحمد محمود عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على التعادل أمام المصري لكننا كنا الأفضل ونستحق المكسب".

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وشدد "بالتأكيد في النهاية الحمد لله على كل شيء ونقطة أفضل من الخسارة بالتأكيد".

وكشف أحمد محمود "علاء عبد العال طالبنا بعدم التراجع للدفاع بعد التقدم بهدف وهو ما فعلناه مع بداية الشوط الثاني ونجحنا في إضافة هدف جديد".

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات الزمالك أوضح "أي لاعب له الشرف في اللعب لنادي الزمالك، بالفعل طالبوني بالعودة في يناير".

وتابع "كنت أتمنى ذلك لكن الجونة تمسك باستمراري ولا يمكنني الاعتراض على ذلك لأنهم من أسباب ظهوري بشكل جيد".

واختتم أحمد محمود تصريحاته "عقب نهاية الموسم الجاري سأعود إلى الزمالك بصورة طبيعية".

وارتفع رصيد المصري إلى 17 نقطة من 10 مباريات في المركز السادس، بينما الجونة وصل للنقطة 14 بعد خوض نفس عدد المباريات في المركز العاشر.

وجاءت أرقام أحمد محمود في المباراة كالآتي:

لعب: 90

سجل: 1

تسديد على المرمى: 1

صناعة فرص: 1

دقة التمرير: 10 من 17

دقة العرضيات: 2 من 5

تشتيت بالرأس: 3

استعادة الكرة: 4

صراعات أرضية ناجحة: 4 من 8

الزمالك الجونة أحمد محمود
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