الأهلي يعلن التجهيز لتكريم العامري فاروق

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 18:58

كتب : حسام نور الدين

العامري فاروق

قرر النادي الأهلي تكريم العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق الذي وافته المنية قبل عدة أسابيع.

وعقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر النادي في الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، ‏نائب ‏رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران ‏الأهلي.‏

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وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.‏

وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.

وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.

قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.

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