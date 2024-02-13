انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(1) البنك الأهلي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 18:57
كتب : FilGoal
يحل البنك الأهلي ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 16 نقطة بينما البنك الأهلي في المركز الرابع عشر بـ 9 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق88 أبو جبل يتألق أمام حسام حسن
ق86 جوووووول التعادل برأسية حسام حسن
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 جوووول ياو أنور برأسية
ق30 لا يزال التعادل سلبيا
ق4 هدف غير محتسب لحسام حسن
انطلاق المباراة
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