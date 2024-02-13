خبر في الجول - فاركو يقرر تعيين أحمد خطاب كمدرب دائم للفريق

قرر نادي فاركو تعيين أحمد خطاب كمدير فني للفريق بشكل دائم في الفترة المتقبية من الدوري المصري.

وكان نادي فاركو قرر رحيل خالد جلال من تدريب الفريق بعد الجولة العاشرة لسوء النتائج.

وعلم FilGoal.com أن فاركو قرر منح المهمة الفنية لـ أحمد خطاب المدرب العام السابق.

ويعتبر أحمد خطاب من المدربين الأساسيين في نادي فاركو، وعمل كمدرب عام مع كل الأجهزة الفنية السابقة.

وبدأ فاركو الدوري مع المدرب البرتغالي برونو روماو الذي رحل بعد 3 جولات وجاء بدلا منه خالد جلال.

ويحتل فاركو المركز الأخير في الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 10 مباريات.

وتم تأجيل مباراة فاركو والزمالك في الجولة 12 من الدوري، بسبب مشاركة الأبيض في الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب فاركو ضد الداخلية يوم 20 فبراير الجاري في الجولة 13 من الدوري.