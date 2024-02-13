التشكيل - عبد الغني وياو أنور أساسيان مع البنك الأهلي.. وحسام حسن يقود سموحة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

تواجد الثنائي محمد عبد الغني وياو أنور في تشيكل البنك الأهلي الأساسي لمواجهة سموحة.

ويلعب البنك الأهلي أمام سموحة ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سموحة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الغنى - سعيدو سيمبوري - محمود الجزار

الوسط: محمد بسيوني - أحمد مدبولي - أحمد النادري - محمد فتحي - اسحاقو يعقوبو

الهجوم: أسامة فيصل - ياو أنور

في المقابل يقود حسام حسن هجوم نادي سموحة إلى جوار الثنائي عمرو قلاوة ومصطفى البدري.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود وحيد - طارق علاء - محمد المغربي - ميدو مصطفى

الوسط: إسلام جابر - دوكو دودو - أحمد خالد

الهجوم: مصطفى البدري - حسام حسن - عمرو قلاوة

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