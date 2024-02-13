عبد العال: الجونة فقد نقطتين أمام المصري المدجج بالنجوم.. ونتدرب على الكرات الثابتة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

باهر المحمدي - المصري ضد الجونة

أعرب علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن حزنه بسبب التعادل أمام المصري في الثواني الأخيرة.

وخطف المصري التعادل أمام سموحة في الوقت بدل من الضائع بمباراة الجولة 12 من الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وقال علاء عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة، خاصة أنها تعتبر أول مباراة بعد التوقف الدولي".

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وأوضح عبد العال "احترم فريق المصري المدجج بالنجوم لكن الجونة فقد نقطتين اليوم".

وتابع المدير الفني للجونة "لعبنا بشكل جيد وتقدمنا بهدفين دون مقابل ثم تعادلنا في الوقت بدل من الضائع وهو ما يجعلنا نحزن".

واختتم علاء عبد العال تصريحاته "نتدرب كثيرا على الكرات الثابتة وندرس الفرق المنافسة وما يميزها، وإن شاء الله نقدم ما هو أفضل في المباريات المقبلة بالدوري".

وكان الجونة قد سجل هدفه الثاني من استغلال ركلة ثابتة وتقدم بهدفين دون مقابل مع بداية الشوط الثاني.

لكن نجح المصري في تقليص الفارق سريعا عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء.

وسجل أحمد محمود وأحمد حسام هدفي تقدم الجونة على المصري، قبل أن يقلص ميدو جابر الفارق ويخطف محمد الشامي التعادل.

وتعرض أحمد شوشة مدافع الجونة للطرد في الدقيقة 93 بسبب الاعتراض على هدف التعادل القاتل، بينما حصل صلاح محسن للطرد في الدقيقة 97.

وارتفع رصيد المصري إلى 17 نقطة من 10 مباريات في المركز السادس، بينما الجونة وصل للنقطة 14 بعد خوض نفس عدد المباريات في المركز العاشر.

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