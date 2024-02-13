لتطوير الكرة النسائية ومتابعة منتخب الشباب.. علاء نبيل يجمتع بـ الرفاعي ووائل رياض

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 18:39

كتب : أحمد الخولي

علاء نبيل

عقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية، لوضع استراتيجية العمل وخطة تطوير الكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد المدير الفني لاتحاد الكرة اجتماعا مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، لمتابعة استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يتوجه علاء نبيل إلى الأراضي التونسية غدًا الأربعاء، لحضور اجتماعات المديرين الفنيين لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر اقامته يوم الجمعة المقبل.

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وأعلن اتحاد كرة القدم تعيين علاء نبيل في منصب المدير الفني للاتحاد قبل عدة أسابيع.

وذلك عقب رحيل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وتعيين حسام حسن بدلا منه.

منتخب مصر للشباب علاء نبيل وائل رياض
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