موسى التعمري: أتمنى نهاية المناوشات بين الجمهور الأردني والعراقي

طالب موسى التعمري نجم منتخب الأردن الجماهير بعدم الخروج عن الروح الرياضية وذلك بسبب المناوشات مع جمهور منتخب العراق.

وكتب التعمري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي X: "طوينا صفحة كأس آسيا بإيجابياتها وسلبياتها، قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف "المُناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى أن لا تخرج عن الروح الرياضية والإنجرار وراء فتنة "الذباب الاعلامي والالكتروني" فالعلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق".

وأتم تصريحاته "وقضايا الأُمّة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة".

واحتل منتخب الأردن المركز الثاني في كأس آسيا بعد الخسارة أمام قطر المستضيف في النهائي.

وكان منتخب الأردن فاز على العراق في دور الـ16 من البطولة بسيناريو درامي.

وشهدت المباراة مناوشات بين اللاعبين في أرض الملعب، وبعدها بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل موسى التعمري لاعب مونبيلييه الفرنسي 3 أهداف في البطولة.