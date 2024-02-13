أربعة أهداف وطردين.. إثارة الوقت بدل من الضائع تفرض التعادل بين الجونة والمصري

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

صورة تقرير المصري ضد الجونة

شهد استئناف الدوري المصري من جديد إثارة كبرى في مواجهة الجونة ضد المصري البورسعيدي مع انطلاق الجولة 12 من المسابقة.

وخطف المصري التعادل في الوقت بدل من الضائع لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع بعد إشهار إبراهيم محمد حكم اللقاء بطاقة حمراء لكل فريق.

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وتعرض أحمد شوشة مدافع الجونة للطرد في الدقيقة 93 بسبب الاعتراض على هدف التعادل القاتل، بينما حصل صلاح محسن للطرد في الدقيقة 97.

وارتفع رصيد المصري إلى 17 نقطة من 10 مباريات في المركز السادس، بينما الجونة وصل للنقطة 14 بعد خوض نفس عدد المباريات في المركز العاشر.

وصف المباراة

بدأ المصري اللقاء بأفضلية على حساب الجونة وسيطرة على الكرة.

ومنعت العارضة هدف أول في الدقيقة الخامسة بعد رأسية من حسين فيصل.

وكاد ميدو جابر أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن منع مدافع الجونة الهدف الأول.

وأنقذ القائم الجونة مجددا في الدقيقة 33 بعد تسديدة من ميدو جابر ترتطم برأس مدافع الجونة ثم القائم.

وعلى عكس سير اللقاء باغت أحمد محمود دفاعات المصري بتسديدة قوية في الدقيقة 41 من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود جاد.

وضاعف الجونة النتيجة مع بداية الشوط الثاني عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 49 برأسية رائعة.

وتحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد عرقلة محمود حمادة وبعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح ميدو جابر في تسجيل الهدف الأول للمصري في الدقيقة 53 من ركلة جزاء ليقلص الفارق.

واستمر ضغط المصري بحثا عن التعادل مع تراجع نسبي للجونة للحفاظ على التقدم.

وخطف محمد الشامي التعادل في الوقت القاتل عندما استغل تمريرة صلاح محسن في الدقيقة 92 وحولها داخل شباك الجونة.

واعترض أحمد شوشة على هدف اللقاء مطالبا بلمسة يد قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 93.

بينما تعرض صلاح محسن مهاجم المصري للطرد في الدقيقة 97، ليشهد اللقاء أربعة أهداف وطردين.

عقدة مستمرة

استمرت عقدة الجونة أمام المصري وفشل الفريق في تحقيق انتصاره للمباراة السابعة على التوالي.

وفي آخر سبع مباريات حقق المصري الفوز خمس مرات بينما حسم التعادل مرتين.

ويعود آخر انتصار للجونة أمام المصري إلى يناير 2020 عندما حقق الفريق وقتها الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وكان المصري قد حقق الفوز بآخر أربع مباريات بين الفريقين وآخرهم كان الفوز 2-1 في كأس الرابطة.

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