اتحاد الكرة يعلن توقيع التوأم عقود تدريب منتخب مصر.. ومؤتمر صحفي الخميس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام توقيع عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتهنئة للتوأم حسن على تولي قيادة منتخب مصر.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتقرر إقامة مؤتمر صحفي خاص بتقديم حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد فيتوريا براتب 3 أشهر، أي 600 ألف يورو.

وبينما أعلن اتحاد الكرة إسناد مهمة المدرب العام إلى محمد يوسف لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، تغير المسار وتم الإعلان رسميا عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا جديدا للفراعنة.

ويبدأ الجهاز الفني مهمته الأولى في مارس المقبل، حين تلعب مصر البطولة الودية الدولية مع كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وتواجد بخلاف التوأم حسن في فترة توقيع عقود تدريب منتخب مصر كل من طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر إداري المنتخب.

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.