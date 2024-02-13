جماهير الهلال تتصدر الحضور في الدوري السعودي هذا الموسم

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

تصدر جمهور الهلال قائمة الأكثر حضورا في الدوري السعودي هذا الموسم، حسب جريدة اليوم السعودية.

وتصدرت مباراة الهلال ضد الفيحاء التي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري السعودي قائمة المباريات الأكثر حضورًا للجماهير في المسابقة بالموسم الجاري 2023-2024.

وحضر لقاء الهلال ضد الفيحاء 59600 مشجعًا في مدرجات الملعب، محققا الرقم القياسي في الحضور.

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وجاء دربي الرياض بين الهلال والنصر في المرتبة الرابعة من حيث أكثر المباريات حضورا جماهيريا في الدوري هذا الموسم، حيث حضرها 50561 مشجعًا.

وحل دربي جدة بين اتحاد جدة وأهلي جدة في المرتبة الثانية بحضور جماهيري بلغ 55764.

وجاء ترتيب المباريات الأكثر حضورا كالتالي:

الهلال × الفيحاء

59600

اتحاد جدة × أهلي جدة

55764

الهلال × أهلي جدة

50986

الهلال × النصر

50561

الهلال × التعاون

28144

الهلال الدوري السعودي
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