جماهير الهلال تتصدر الحضور في الدوري السعودي هذا الموسم
الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 17:14
كتب : FilGoal
تصدر جمهور الهلال قائمة الأكثر حضورا في الدوري السعودي هذا الموسم، حسب جريدة اليوم السعودية.
وتصدرت مباراة الهلال ضد الفيحاء التي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري السعودي قائمة المباريات الأكثر حضورًا للجماهير في المسابقة بالموسم الجاري 2023-2024.
وحضر لقاء الهلال ضد الفيحاء 59600 مشجعًا في مدرجات الملعب، محققا الرقم القياسي في الحضور.
وجاء دربي الرياض بين الهلال والنصر في المرتبة الرابعة من حيث أكثر المباريات حضورا جماهيريا في الدوري هذا الموسم، حيث حضرها 50561 مشجعًا.
وحل دربي جدة بين اتحاد جدة وأهلي جدة في المرتبة الثانية بحضور جماهيري بلغ 55764.
وجاء ترتيب المباريات الأكثر حضورا كالتالي:
الهلال × الفيحاء
59600
اتحاد جدة × أهلي جدة
55764
الهلال × أهلي جدة
50986
الهلال × النصر
50561
الهلال × التعاون
28144
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