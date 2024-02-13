أهلي 2005 يفوز على الزمالك بهدفين في حلمي زامورا

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

الأهلي مواليد 2005

حقق الأهلي مواليد 2005 الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية.

المباراة أقيمت على ملعب حلمي زامورا بمقر الزمالك في ميت عقبة.

وشهدت المباراة مشاركة ترافيس موتيابا لاعب الزمالك الأوغندي المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 27 عن طريق محمد أحمد سعد مستغلا انفراد بالمرمى ليسجل الكرة في الشباك.

وأضاف محمد رأفت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 82 بمتابعة لانفراد آخر تصدى له حارس الزمالك.

ويقود الأهلي تدريبيا حسن محمد، بينما يقود محمد عبد الله الزمالك.

الأهلي الزمالك
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