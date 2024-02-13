تريزيجيه ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري التركي

اختير محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري التركي، حسب جريد فاناتيك التركية.

وسجل تريزيجيه هدفا في فوز فريقه على هاتاي سبور بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25.

واختارت الجريدة الشهيرة تريزيجيه في فريق الجولة.

وتواجد الدولي المصري في الفريق الأفضل مع زميله المدافع توماس مونييه.

وسجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدفا في المباراة وأحرز إينيس باردي الهدف الثاني.

وللمباراة الثانية على التوالي التي يتمكن فيها تريزيجيه من التسجيل بعدما أحرز في المباراة الماضية ضد جنتشلربيرليجي في دور الـ16 من كأس تركيا.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد طرابزون للنقطة 40 في جدول ترتيب الدوري التركي.

وتجمد رصيد هاتاي عند النقطة 28 في المركز الـ12.

وحصل تريزيجيه على بطاقة صفراء في الدقيقة الخامسة بعدما تحايل على حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء.

وكاد تريزيجيه أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ35 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن ارتطمت الكرة في العارضة.

وافتتح تريزيجيه التهديف في الدقيقة 49 بعد رأسية عقب عرضية متقنة من الوافد الجديد توماس مونييه.

وضاعف باردي النتيجة بمجهود فردي بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن طرابزون من الفوز في المباراة الثانية على التوالي بعد 4 هزائم متتالية قبلها.

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