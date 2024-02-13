باريونوفو لـ في الجول: اتفقت مع اتحاد الكرة على تولي منصب مدرب الأحمال لمنتخب مصر

كشف مانويل باريونوفو عن اتفاقه مع اتحاد الكرة على تولى منصب مدرب الأحمال في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

وكان الاتحاد قد أعلن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر خلفا لروي فيتوريا المدرب السابق.

وقال باريونوفو لـ FilGoal.com: "توصلت بالفعل لاتفاق مع الاتحاد المصري على الانضمام للجهاز الفني للمنتخب".

وواصل "أتيحت لي الفرصة للعمل مع حسام وإبراهيم حسن في المنتخب الأردني وقمنا بعمل ممتاز، هما محترفان على درجة عالية وأصبحنا أصدقاء وسيكون من دواعي سروري العودة للعمل معهما من جديد".

"العمل مع منتخب مصر سيشكل متعة كبيرة فهو من أفضل الفرق في إفريقيا والعالم وأعرف المسؤولية التي سنتحملها".

"العمل مع محمد صلاح سيكون رائعا كما الحال مع سامي الجابر في السعودية وروبينيو في البرازيل وغيرهم من اللاعبين الرائعين الذين أتيحت لي الفرصة للعمل معهم".

"ما يمكنني قوله للجماهير المصرية إننا سنقوم بعمل رائع وبالتأكيد سنتأهل إلى كأس العالم 2026".

وسبق للمدرب البرازيلي العمل مع حسام حسن في الجهاز الفني لمنتخب الأردن.

وكان منتخب مصر قد خرج من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.