انتهت الدوري - الجونة (2)-(2) المصري.. نهاية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد المصري في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، ويأتي الجونة في المرتبة العاشرة بـ13 نقطة.

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نهاية المباراة

ق97 طرد صلاح محسن

ق93 طرد أحمد شوشة من الجونة بسبب الاعتراض

ق92 جووووووووول قاتل محمد الشامي

ق 53: جوووووول ميدو جابر وتقليص الفارق من ركلة جزاء.

ق 51: ضربة جزاء للمصري بعد عركلة محمود حمادة من قبل مدافع الجونة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 49: جوووووول أحمد حسام من رأسية بعد عرضية من ضربة حرة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جوووول أحمد محمود من تسديدة مباغتة من اللمسة الأولى خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمود جاد.

ق 33: ميدو جابر يسدد كرة قوية مرة أخرى على حدود منطقة الجزاء لكن ارتدت من رأس مدافع الجونة وترتطم في القائم.

ق 23: ميدو جابر يسدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء لكن تمكن مدافع الجونة من منع وصولها لمرماه.

ق 5: العارضة تمنع المصري من الهدف الأول بعد رأسية من حسين فيصل.

بداية المباراة