التشكيل – محمد طارق أساسي لأول مرة مع المصري.. وإيتوجا في مواجهة فريقه السابق

أعلن علي ماهر المدي الفني للمصري تشكيل فريقه ضد منافسه الجونة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويشارك محمد طارق الوافد الجديد من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لأول مرة في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد طارق – حسين السيد

خط الوسط: عمرو موسى – حسين فيصل – محمود حمادة

خط الهجوم: ميدو جابر – سمير فكري – محمد الشامي

وعلى الجانب الآخر يشارك فرانك إيتوجا لاعب المصري السابق لأول مرة رفقة الجونة.

وانتقل إيتوجا إلى الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الفريق البورسعيدي.

وجاء تشكيل علاء عبد العال المدير الفني للجونة على النحو التالي.

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح

خط الوسط: عبد الله هاشم – محمد الدغيمي – رضا صلاح

خط الهجوم: أيمن موكا – أرنا – فرانك إيتوجا

ويحتل المصري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

ويأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.