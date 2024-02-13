إسلام سليماني: كنت على وشك الانضمام لـ إنتر

أوضح الجزائري إسلام سليماني مهاجم ميشلين البلجيكي أنه كان قريبا من الانتقال إلى إنتر الإيطالي في شتاء 2020.

قبل أيام، أعلن نادي ميشلين البلجيكي ضم سليماني قادما من نادي كوريتيبا البرازيلي.

وقال سليماني في تصريحات للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: "حينما كنت في صفوف موناكو عام 2020، كنت على بعد خطوة من التوقيع لإنتر".

وأضاف "أراد أنطونيو كونتي مدرب إنتر في هذا الوقت ضمي لكي أعوض غياب روميلو لوكاكو، الذي أصيب وقتها".

وتابع "حدث ذلك يوم 31 يناير في نهاية فترة الانتقالات الشتوية، ولم يكن هناك أي متسع من الوقت للأسف".

وأتم مازحا "ربما انتقل إلى إنتر يوما ما، من يعلم؟، أبلغ من العمر 35 عاما لا زلت شابا".

ووقع سليماني على عقد يربطه بالنادي البلجيكي حتى نهاية الموسم الجاري، ليصبح الفريق رقم 12 في مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2007.

وأفاد النادي البلجيكي في بيان "سيعزز سليماني خط هجومنا حتى نهاية هذا الموسم. قادما من نادي كوريتيبا البرازيلي".

وذلك بعدما أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي فسخ تعاقده مع إسلام سليماني بالتراضي.

وسبق لسليماني اللعب في الدوري البلجيكي الموسم الماضي، مع نادي أندرلخت.

وارتدي الدولي الجزائري قميص أندرلخت في 16 مباراة، وسجل 9 أهداف.

المهاجم البالغ 35 عاما بدأ مسيرته في الجزائر مع شباب بلوزداد وانضم لسبورتنج لشبونة الجزائري ثم ليستر سيتي ونيوكاسل وفنربخشة وموناكو وليون.

وفي آخر عامين ارتدى قمصان سبورتنج لشبونة وبريست وأندرلخت.

ويتصدر سليماني ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده بـ45 هدفا في 101 مباراة دولية.

وحقق سليماني لقب أمم إفريقيا 2019 وكذلك لقب كأس البرتغال في موسم 2014-15 والسوبر المحلي 2015.