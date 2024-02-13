لاعب سان جيرمان: لا نتحدث عن مستقبل مبابي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كشف فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان طريقة تعامل لاعبي الفريق مع الأقاويل المرتبطة بمستقبل زميلهم كيليان مبابي وموقفه من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال رويز خلال المؤتمر الصحفي: "مبابي سيقرر مستقبله، نحن لا نتحدث عن ذلك أبدا، بل نتكلم فقط عن كرة القدم".

أخبار متعلقة:
تأكد غياب بنزيمة عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا التشكيل – موتيابا يقود شباب الزمالك ضد الأهلي مران الأهلي - انتظام عبد القادر في التدريبات الجماعية.. وكريستو يبدأ الجري الأهلي يعلن غياب ديانج عن مواجهة شباب بلوزداد

وأضاف "كل ما يسيطر علينا الآن في غرفة تغيير الملابس هو مباراة ريال سوسيداد".

وأنهى حديثه قائلا: "مبابي تلقى ضربة، لكن شارك في التدريبات الإثنين المقبل والآن هو جاهز للعب وسيخوض مباراة عظيمة".

وأكد لويس إنريكي مدرب باريس من قبل أن مبابي سيكون جاهزا للعب.

وشاهد مبابي فوز فريقه على ليل يوم السبت في الدوري الفرنسي من على مقاعد البدلاء بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة في الكاحل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نقلتها شبكة راديو مونت كارلو: "كيليان مبابي بخير، لكننا لم نرغب في المخاطرة به أمام ليل".

وأضاف "لو كانت مباراة نهائية لدفعت به، لكنه سيكون جاهزا بنسبة 100٪ لمباراة ريال سوسيداد".

وتعرض مبابي للإصابة في الكاحل ضد ستاد بريست في ثمن نهائي كأس فرنسا الأربعاء الماضي.

ريال مدريد لويس إنريكي باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ماركا: استبعاد كلوب من تدريب كلوب.. وآخرين مرشحين إسلام سليماني: كنت على وشك الانضمام لـ إنتر العرض الأضخم في التاريخ و4 أضعاف راتبه.. أثلتيك: اتحاد جدة يفاوض ليفربول لضم صلاح رودريجو: أفتقد للخروج بشكل طبيعي بسبب التصوير.. ومودريتش مثل أبي رومانو: بايرن أراد ضم مودريك على سبيل الإعارة ولكن إنزو فيرنانديز يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن تشيلسي الفوز الثالث.. أودينيزي يسقط يوفنتوس ويقدم هدية عظيمة لـ إنتر بالمر يقلب الطاولة.. تشيلسي يستعيد الانتصارات بسيناريو درامي أمام كريستال بالاس
أخر الأخبار
جماهير الهلال تتصدر الحضور في الدوري السعودي هذا الموسم 5 دقيقة | سعودي في الجول
أهلي 2005 يفوز على الزمالك بهدفين في حلمي زامورا 23 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب شهرين ونصف.. صلاح يزف خبرا سعيدا لجمهور ليفربول 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يحيى علي لـ في الجول: عمرو خالد بيبو إلى أراو السويسري على سبيل الإعارة ساعة | الكرة المصرية
تريزيجيه ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري التركي ساعة | المحترفون
باريونوفو لـ في الجول: اتفقت مع اتحاد الكرة على تولي منصب مدرب الأحمال لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر الدوري - الجونة (2)-(1) المصري.. جووول ميدو جابر ساعة | الدوري المصري
صدارة فرنسية وتراجع إنجليزي.. أرقام قياسية في انتقالات يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد 4 حان وقت الهداف التاريخي.. حسام حسن مدربا لـ منتخب مصر