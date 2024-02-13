تأكد غياب بنزيمة عن لقاء نافباخور في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

تأكد غياب كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة عن صفوف فريقه في مواجهة نافباخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا لأسباب فنية.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على نافباخور في ذهاب دور الـ16 من المسابقة يوم الخميس.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة يتجه إلى خوض مواجهة نافباخور، بالخماسي الأجنبي، المصري أحمد حجازي، والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيليين فابينيو ورومارينيو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مع استبعاد بنزيمة الذي لم يشارك منذ فترة طويلة.

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وبالفعل لم يسافر كريم بنزيمة الذي عاد يوم الجمعة إلى تدريبات الفريق، مع البعثة إلى أوزباكستان مساء الثلاثاء.

بينما سافر الخماسي السابق ذكره بالإضافة إلى المدافع البرازيلي لويز فيليبي، لكن سيتم استبعاد لاعب واحد قبل المباراة بسبب لوائح البطولة.

وتفرض لائحة دوري الأبطال على كل فريق إشراك 6 أجانب بحد أقصى بينهم لاعب آسيوي.

ولا يمتلك النمور منذ بدء الموسم أي لاعبين آسيويين غير سعوديين، ويضطر إلى خوض مباريات البطولة بخمسة أجانب.

وغادر الفريق صوب أوزبكستان يوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة.

إلى ذلك، انتهت أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، بعدما خاض التدريبات مع اتحاد جدة منذ اندلاع الأزمة الشهيرة قبل التوقف الدولي وانقطاعة عن التدريبات.

وغاب بنزيمة عن معسكر الاتحاد الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

في المقابل خاض بنزيمة تدريبات انفرادية، لكن استبعاد جاياردو للمهاجم الفرنسي من مواجهة الطائي التي حسمها اتحاد جدة 3-0 يوم الأربعاء الماضي أشعلت الأزمة من جديد بين اللاعب والمدرب.

وتدخلت إدارة النادي السعودي لتقريب وجهات النظر بين جاياردو وبنزيمة وهذا ما تم في نهاية المطاف.

اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، انتقل إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي.

وأسدل بنزيمة الستار على 14 عاما قضاها في ريال مدريد، الذي انتقل إليه من ليون في 2009.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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