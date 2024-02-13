التشكيل – موتيابا يقود شباب الزمالك ضد الأهلي

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 14:21

كتب : إبراهيم رمضان

ترافيس موتيابا - الزمالك

‎أعلن محمد عبد الله المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005 تشكيل فريقه لمواجهة منافسه الأهلي بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

ويقود ترافيس موتيابا الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية القلعة البيضاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

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راسة المرمى : أحمد جمال

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

يوسف حمادة "حارس مرمى" ، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي .

الأهلي الزمالك
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