مران الأهلي - انتظام عبد القادر في التدريبات الجماعية.. وكريستو يبدأ الجري

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

مران - الأهلي

استأنف الأهلي مرانه صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بفرع الجزيرة.

وشهد المران انتظام أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في وقت سابق.

وبدأ محمد الضاوي "كريستو" الجري حول الملعب وذلك من البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

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وسيغيب كريستو عن مواجهة الفريق ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر مدرب الفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل المران للتحضير لمواجهة بلوزداد.

وكان الأهلي قد حصل على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة قبل العودة للتدريبات صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

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