العرض الأضخم في التاريخ و4 أضعاف راتبه.. أثلتيك: اتحاد جدة يفاوض ليفربول لضم صلاح

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

عاد نادي اتحاد جدة السعودي للتفاوض مرة أخرى مع ليفربول للتعاقد مع جناح الفريق محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهذه المرة عرض اتحاد جدة يعتبر الأكبر في التاريخ وفقا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية، فالمبلغ المالي الذي يعرضه الاتحاد 235 مليون يورو.

وفي حالة نجاح الصفقة بهذا الرقم فسيتخطى انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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وكشفت الشبكة أن راتب صلاح في اتحاد سيكون 85 مليون يورو في الموسم وبذلك سيكون أكثر 4 أضعاف من راتبه حاليا في ليفربول.

وقدم اتحاد جدة عرضا إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لضم الجناح المصري مقابل 175 مليون يورو ولكن رفض النادي الإنجليزي بشكل قاطع وتمسك به مدربه يورجن كلوب.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل.

ولعب صلاح رفقة ليفربول في الموسم الجاري 27 مباراة مسجلا 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

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