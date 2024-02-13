رومانو: بايرن أراد ضم مودريك على سبيل الإعارة ولكن

أراد نادي بايرن ميونيخ التعاقد مع ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن النادي البافاري أراد الجناح الأوكراني لكن تشيلسي رفض ذلك بشكل قاطع.

وشدد رومانو أن بايرن لم يدخل في مفاوضات قوية مع تشيلسي، ولذلك وضعت إدارة النادي الألماني تركيزها في التعاقد مع بريان زاراجوزا لاعب غرناطة بشكل مبكر.

وكان بايرن قد تعاقد مع زاراجوزا قبل الانتقالات الشتوية على أن ينضم للفريق في الصيف المقبل.

ونجح كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في إقناع غرناطة بالتخلي عنه.

كانت جريدة بيلد قد أوضحت في تقريرها أن الصفقة ستتم مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات.

ولم يقم بايرن بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 14 مليون يورو، حسب التقرير.

وسعى بايرن لضم بريان قبل 6 أشهر من موعد وصوله إلى بافاريا، بسبب إصابة كينجسلي كومان وسيرج جنابري.