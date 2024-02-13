البنا: مستوى التحكيم في مصر لا يختلف عن أمم إفريقيا.. ولم أستبعد من البطولة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

الحكم محمود البنا

شدد الحكم محمود بنا على أن مستوى الحكام المصريين لا يختلف من الدوري أو المنافسات القارية.

وشارك البنا في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية كحكم لتقنية الفيديو.

وقال البنا عبر القناة الأولى: "الاختلاف بين التحكيم المصري في الدوري وبالبطولات القارية؟ فقط بسبب اختلاف العين التي تشاهده، المستوى في الداخل مثل الخارج ولكن الناس تشاهدنا في الخارج بعين محايدة ويتمنوا لنا التوفيق على عكس في الدوري لأن مشجع يتمنى أن يفوز فريقه لذلك تختلف النظرة لنا فقط".

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وتابع "لا يوجد أي شيء اسمه استبعاد حكم بسبب لعبة وما حدث هو تخفيض طبيعي لنصف عدد الحكام بعد دور الـ 16 وأيضا يتم تخفيض العدد أكثر فيما بعد وتوقعت ابتعادي لأنني في الأساس لست حكما للفيديو ولكن أنا حكم ساحة".

وأضاف "مع عودة الدوري فقط أتمنى أن تشاهد الجماهير المصرية الحكام بنفس العيون التي شاهدونا بيها في كأس أمم إفريقيا التي ارتكبنا في بعض الأخطاء أيضا لأنه لا يوجد أي حكم لا يرتكب الأخطاء ولكن الحكام المصريين هم الأفضل في المنطقة ولكننا بحاجة إلى المساندة فقط".

وأدار البنا 6 مباريات خلال البطولة بواقع 3 حكم تقنية فيديو مساعد و2 حكم تقنية فيديو و1 حكم رابع.

وحقق منتخب كوت ديفوار اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.

الدوري المصري محمود البنا
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